Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

        Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

        Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak
        Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak
        Yenipazar MESEM'de yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Yenipazar MESEM'de yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
        Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
        Efeler Belediyesi'nin Sosyal Destek Giyim Noktası vatandaşlardan ilgi görüy...
        Efeler Belediyesi'nin Sosyal Destek Giyim Noktası vatandaşlardan ilgi görüy...
        Aydın'da 2 milyon 400 bin TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'da 2 milyon 400 bin TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi
        Kızılay Aydın'dan üniversite öğrencilerine eğitim
        Kızılay Aydın'dan üniversite öğrencilerine eğitim