        Aydın Haberleri Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A'nın (25) otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile B.A'nın arkadaşı M.M. (17) de gözaltına alındı.

        Böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ile M.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A'nın babası V.A. ile F.Y. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüpheli E.A'yı yakalama çalışması sürüyor.

        - Olay

        Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanında bulunan Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında dün E.A'nın babası V.A, F.Y. ile Y.Y. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

