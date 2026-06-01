Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A'nın (25) otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile B.A'nın arkadaşı M.M. (17) de gözaltına alındı.
Böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ile M.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A'nın babası V.A. ile F.Y. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli E.A'yı yakalama çalışması sürüyor.
- Olay
Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanında bulunan Nurgül A. hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında dün E.A'nın babası V.A, F.Y. ile Y.Y. gözaltına alınmıştı.
