        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 30.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A'nın (25) otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi E.A'nın yakınlarının adresine polis ekiplerince operasyon yapıldı.

        Operasyonda aralarında E.A'nın babası V.A'nın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Firari durumdaki E.A'yı arama çalışması ise sürüyor.

        - Olay

        Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) hayatını kaybetmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

