Aydın'da 24 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.





Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik talimatlarının ardından Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki dosyaları yeniden inceledi.



Bu kapsamda 3 Şubat 2002 yılında Çamköy Mahallesinde dere kenarında bıçaklanmış halde cesedi bulunan ve o dönem yeterli delil olmadığı için faili meçhul olarak kalan Galip Öztürker'in (53) dosyası yeniden ele alındı.



Yeni tanık beyanları ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerden birinin M.D (47) olduğu belirlendi.



Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan M.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ekipler, şüphelinin ifadesine istinaden 4 zanlıyı daha yakaladı.



İfadelerinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.



Düzenlenen fezleke Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

