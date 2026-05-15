Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da 24 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

        Aydın'da 24 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 24 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik talimatlarının ardından Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki dosyaları yeniden inceledi.

        Bu kapsamda 3 Şubat 2002 yılında Çamköy Mahallesinde dere kenarında bıçaklanmış halde cesedi bulunan ve o dönem yeterli delil olmadığı için faili meçhul olarak kalan Galip Öztürker'in (53) dosyası yeniden ele alındı.

        Yeni tanık beyanları ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerden birinin M.D (47) olduğu belirlendi.

        Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan M.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ekipler, şüphelinin ifadesine istinaden 4 zanlıyı daha yakaladı.

        İfadelerinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

        Düzenlenen fezleke Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Aydın'ın badmintoncuları namağlup şampiyon oldu
        Aydın'ın badmintoncuları namağlup şampiyon oldu
        Bozdoğan Yazıkent'te Kurban Pazarı hareketlendi Fiyatlar 23 bin TL'den başl...
        Bozdoğan Yazıkent'te Kurban Pazarı hareketlendi Fiyatlar 23 bin TL'den başl...
        Aydın'da Gençlik Haftası, çelenk töreniyle başladı
        Aydın'da Gençlik Haftası, çelenk töreniyle başladı
        Aydın'da afet farkındalığı için eğitim gerçekleştirildi
        Aydın'da afet farkındalığı için eğitim gerçekleştirildi
        Aydın'da 4 ayda konut satışları yüzde 4 arttı
        Aydın'da 4 ayda konut satışları yüzde 4 arttı
        Nazilli'de öğrencilere "sağlık elçisi" görevi
        Nazilli'de öğrencilere "sağlık elçisi" görevi