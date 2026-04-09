Aydın'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Dilek Turan (44), son yolculuğuna uğurlandı. Turan'ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı. Çeştepe Mahalle Camisi'ne getirilen Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - Olay Dilek Turan (44), dün Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşmüş, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendirmişti.

