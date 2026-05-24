Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da alkollü sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi cep telefonu kamerasında

        Aydın'da alkollü sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi cep telefonu kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü olarak kasalı 3 tekerlekli motosiklet kullanan sürücüye 133 bin lira para cezası verildi. Ehliyetine el konulan, aracı trafikten men edilen sürücü, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunun belirlenmesi üzerine cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da alkollü sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi cep telefonu kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü olarak kasalı 3 tekerlekli motosiklet kullanan sürücüye 133 bin lira para cezası verildi. Ehliyetine el konulan, aracı trafikten men edilen sürücü, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunun belirlenmesi üzerine cezaevine teslim edildi.

        Pınarbaşı Mahallesi 118. Sokak'ta dün yolda zikzak çizerek ilerleyen 09 ASJ 015 plakalı kasalı 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine yakalanan sürücü K.Ö.'nün 250 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada K.Ö.'nün çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Sürücüye alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 133 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

        Gözaltına alınan K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi, çevredeki bir vatandaşça cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

        Benzer Haberler

        Didim Belediyesi'nde bayramlaşma programı gerekleştirildi
        Didim Belediyesi'nde bayramlaşma programı gerekleştirildi
        Didim Belediyesi'nden halka ekonomik balık ekmek hizmeti
        Didim Belediyesi'nden halka ekonomik balık ekmek hizmeti
        Almanya'dan dünya şampiyonluğuyla dönen Sevilay Akseller: Ülkemi yurt dışın...
        Almanya'dan dünya şampiyonluğuyla dönen Sevilay Akseller: Ülkemi yurt dışın...
        Nazilli'de ani fren yapan motosikletten savrulan yolcu yaralandı
        Nazilli'de ani fren yapan motosikletten savrulan yolcu yaralandı
        CHP'li Yıldız, safını belli etti
        CHP'li Yıldız, safını belli etti
        Almanya'dan dünya şampiyonluğuyla döndü, Türkiye'nin gururu oldu
        Almanya'dan dünya şampiyonluğuyla döndü, Türkiye'nin gururu oldu