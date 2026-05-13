        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da annesini odunla darbederek öldüren kişinin arkadaşı da tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde annesini odunla darbederek öldüren kişinin arkadaşı da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

        Giriş: 13.05.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının, mart ayında Meryem Akgün'ün (77) öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

        Bu kapsamda 12 Mart'ta annesini odunla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İbrahim Akgün'ün arkadaşı F.B. (61) de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. Yapılan incelemede monttaki kanın Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

        - Olay

        Çamköy Mahallesi'nde Meryem Akgün'ün 8 Mart'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, başında darp izi bulunan Akgün'ün ölümüne ilişkin oğlu İbrahim Akgün (49) 12 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

        Jandarmadaki ifadesinde annesine odunla vurduğunu itiraf eden İbrahim Akgün tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Sevgilisini takipten çıktı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak
