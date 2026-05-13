        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da "Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Fuarı" başladı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesince (İKÇÜ) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen "Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Fuarı" başladı.

        Giriş: 13.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen fuarın açılışında konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, bilişim sistemlerinin bugünün "olmazsa olmazları" arasında yerini aldığını söyledi.

        Köse, her geçen gün değişen teknolojilere uyum sağlamak hatta yönetmek zorunluluğuyla karşı karşıya kalındığını belirterek, şöyle konuştu:


        "Bu platformlar üzerinden toplanan verilerin yanlış ellerde birikmesi ve amaçlı biçimde analizi ile yönlendirme ya da istihbarat amaçlı kullanılması, ülkeler açısından son derece güç durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Her alanı domine etmiş olan yazılımların, özellikle üniversite ve kamu kurumları açısından veri mahremiyeti çerçevesinde düşünülmesine ihtiyaç vardır. Bizler de bu çerçevede mücadele veren kamu kurumlarıyız."

        Veri güvenliği ve milli hedeflerin hassas noktaları, kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Köse, "Teknolojik dönüşümü, gençliğin üretim gücünü ve Türkiye'nin dijital geleceğini önemli görüyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Fendoğlu da kalkınma planlarında, üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

        Bu tarz fuarların akademik AR-GE ile özel sektör AR-GE arasında köprü vazifesine katkı sağladığını dile getiren Fendoğlu, fuardan somut işbirliklerinin çıkacağına inandığını kaydetti.


        İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ise bilişim sisteminin çok hızlı değiştiğini ve geliştiğini, yükseköğretim kurumlarının da bunları hem kullanma hem de geliştirme açısından iki yönlü sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

        Hayata geçirdikleri Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkında da bilgi veren Bulduklu, "Geldiğimiz noktada Türkiye'nin herhalde yazılım sektöründe özellikle yükseköğretim kurumlarının yazılım ihtiyaçları noktasında ulusal markalarından biri haline dönüştü." dedi.

        Fuarda, katılımcı bilişim firmaları, stantlarında sistemlerini tanıttı.

        Yarın sona erecek fuarda, farklı üniversitelerden bilim insanlarının da katılımıyla bilişim sistemleri ve teknoloji alanında oturumlar yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

