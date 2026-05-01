Aydın'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Ömer İncekaya'nın (36) silahla öldürülmesinin ardından yakaladığı B.D. (22), O.D. (25) ve S.E.B'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve O.D. tutuklandı, S.E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay Muğla Bulvarı'nda 30 Nisan'da pompalı tüfekle vurulduğu değerlendirilen Ömer İncekaya hayatını kaybetmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

