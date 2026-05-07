Aydın'da boğasının saldırısına uğrayan adam 51 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan Mevlüt Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mevlüt Bacaksız, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Bacaksız çevredekilerin yardımıyla boğanın saldırısından kurtarıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.