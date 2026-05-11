        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da çapa makinesine kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Aydın'da çapa makinesine kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çapa makinesine ayağını kaptıran 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Yaylalı Mahallesi'nde A.İ. bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı.

        Bu sırada makinenin başına gelen yeğeni Hakan Candan (9), iddiaya göre makineyi vitese taktı.

        Hareket eden çapa makinesine ayağını kaptıran küçük çocuk ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından küçük çocuğun bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili dayı, jandarma ekipleri tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

