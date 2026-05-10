        Aydın Haberleri Aydın'da çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi düzenlendi

        Giriş: 10.05.2026 - 15:23
        Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen kongrede suça sürüklenen çocukların yaşantısının yönetilmesi, topluma kazandırılması ve tekrar suça yönelmelerinin engellenmesi konuşuldu.

        Kongre sonunda gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, çocuk ve ergenlerde risklerin erken fark edilmesi, soruna ortaya çıktıktan sonra değil önceden müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

        Madde kullanım bozukluğu olan çocuk ve ergenler için uygun yataklı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade eden İnal, "Çocuk koruma süreçlerinde kurumlar arası yönlendirme, sosyal inceleme ve bakım tedbirleri güçlendirilmeli, yatış ve tıbbi karar süreçlerinde mesleki sınırlar netleştirilmelidir. Okul çevresi güvenliği, dijital riskler, kayıp çocuklar ve çocukların suça sürüklenmesini önleme alanlarında veri temelli risk analizleri ve kurumlar arası bildirim mekanizmaları sürdürülmelidir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

