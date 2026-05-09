        Aydın Haberleri Aydın'da devrilen jet skideki 3 kişi kurtarıldı

        Aydın'da devrilen jet skideki 3 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devrilen jet skideki 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Taşburun açıklarında dün teknesiyle tura çıkan Gürol Bingöl, bir jet skinin alabora olduğunu gördü.

        Olayın olduğu yere yanaşan Bingöl, buradaki 3 kişiyi kurtardı.

        Haber verilmesiyle bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısını tekneye aldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, şüpheli ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

