Aydın'da devrilen jet skideki 3 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devrilen jet skideki 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı kurtarıldı.



Taşburun açıklarında dün teknesiyle tura çıkan Gürol Bingöl, bir jet skinin alabora olduğunu gördü.



Olayın olduğu yere yanaşan Bingöl, buradaki 3 kişiyi kurtardı.



Haber verilmesiyle bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısını tekneye aldı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, şüpheli ise gözaltına alındı.



