Aydın'da devrilen jet skideki 3 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devrilen jet skideki 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı kurtarıldı.
Taşburun açıklarında dün teknesiyle tura çıkan Gürol Bingöl, bir jet skinin alabora olduğunu gördü.
Olayın olduğu yere yanaşan Bingöl, buradaki 3 kişiyi kurtardı.
Haber verilmesiyle bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısını tekneye aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, şüpheli ise gözaltına alındı.
