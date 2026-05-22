        Aydın'da düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 23:06
        İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler tespit ettikleri 6 şüphelinin adresine operasyon yaptı.

        Evlerdeki aramada tabanca, 145 mermi ve döner bıçağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.T. (23), Ş.B. (21), M.K. (21) ve F.Ü. (20) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

