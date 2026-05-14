Aydın'da Engelliler Haftası programı yapıldı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Aydın Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Engelliler Haftası'nın toplumsal dayanışmanın, eşit yaşam hakkının, erişilebilirliğin ve insan onuruna yakışır bir yaşam anlayışının vurgulandığı önemli bir farkındalık dönemi olduğunu söyledi.



Engellilerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer almaları için çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, "Sevgiyle, empatiyle ve dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." dedi.



Sinevizyon gösterisiyle devam eden etkinlikte çeşitli gösteriler sergilendi.



Programa Aydın Valisi Osman Varol ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.









