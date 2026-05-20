Aydın'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kardeşköy Mahallesi'nde T.A'nın (36) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.