Aydın'da fener alayı düzenlendi

–Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Aydın Valiliğince düzenlenen fener alayı için vatandaşlar Batı Gazi Bulvarı’nda toplandı. Ellerinde meşalelerle dev Türk bayrağı taşıyan katılımcılar, marşlar söyleyerek yürüdü. Vatandaşların ilgi gösterdiği fener alayı, Ünal Özgödek Bulvarı’nda sona erdi. Etkinliğe, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı.

