Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. T.K. idaresindeki 09 AKT 887 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi 1707. Sokak ile 1708. Sokak kesişiminde, A.G. yönetimindeki 09 ARH 441 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.