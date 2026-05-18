Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürücüler yaralandı. Ş.T. idaresindeki 09 ATM 765 plakalı motosiklet ile R.K. yönetimindeki 09 AOU 015 plakalı motosiklet, Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

