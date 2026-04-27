        Aydın Haberleri Aydın'da insan kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde insan kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 10:05 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgede lastik bot ve 90 litre benzinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Lastik botun düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişinde kullanılacağının belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi.

        Jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

