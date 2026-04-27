Aydın'da insan kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde insan kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde insan kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgede lastik bot ve 90 litre benzinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Lastik botun düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişinde kullanılacağının belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi.
Jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
