Aydın'da kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 12.05.2026 - 14:22
Hakan S. (2), Hisar Mahallesi'nde babasının kullandığı 09 RZ 212 plakalı kamyonetin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
