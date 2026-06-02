Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeni Mahalle Çaputlu Dede mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nazilli Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.