Aydın'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Ö.M. (49) idaresindeki 33 NB 571 plakalı minibüs, Karacasu-Nazilli kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde O.P. (60) yönetimindeki 09 H 7190 plakalı pikapla çarpıştı.



Kazada sürücüler ile pikapta yolcu olarak bulunan G.İ. (67), D.M. (54) ve Ö.M. (58) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

