Aydın'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin yaya ile park halindeki 3 araca çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.



A.Ö.'nün (20) kullandığı 20 AKP 04 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen A.Y.'ye (69) ve sonrasında park halindeki 3 otomobile çarptı.



Kazada ağır yaralanan A.Y, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nden Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Sürücü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.



Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolda yürüdüğü sırada A.Y.'ye çarpan otomobilin daha sonra park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

