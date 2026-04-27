Aydın'da otomobille çarpışan elektrikli skuter sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Mürsel E. (34) idaresindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil, Güvercinada Caddesi'nde Hidayet Kaya Karaçobanım'ın (47) kullandığı 09 ARE 252 plakalı elektrikli skuter ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaçobanım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kontrollerde 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilen Mürsel E. gözaltına alındı.

