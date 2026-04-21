Aydın'da polisler, üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı

Aydın'da polis ekipleri, öğrencilere yönelik Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesinde stant kurdu.



Ekipler stantta öğrencilere KADES uygulamasını tanıtıp, kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.







