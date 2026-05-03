Aydın'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı. Muhammet Kötelioğlu'nun kullandığı 35 AE 5321 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.

