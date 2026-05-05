        Aydın'da tağşiş zeytinyağı ticareti yapan şüpheliye 1 milyon 834 bin 650 lira ceza

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tağşiş zeytinyağı doldurulacağı değerlendirilen 7 bin 421 tenekenin bulunduğu deponun sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:34 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir depoya operasyon düzenlendi.

        Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumu için hazırlandığı değerlendirilen 7 bin 421 teneke ile 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin ele geçirildi.

        Depo sahibi B.K'ye "Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefet" suçundan 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
