Aydın'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak duran ve sürücünün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



D.K'nin kullandığı 48 AYV 823 plakalı pikap, Yenidoğan Mahallesi'nde Tayem kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.



Refüje çıkan araç, aydınlatma direklerine çarparak durdu.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada hafif yaralanan sürücü D.K, Söke Fehime Faik Kocağöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, pikabın refüje çıkarak aydınlatma direklerine çarpıp durduğu, kazayı gören ve bölgeden geçen bir otomobilin durarak içindekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.



















