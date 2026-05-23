Aydın'da trafik kazasında hafif yaralanan sürücü hastanede öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada hafif yaralanan sürücü, hastanede fenalaşması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yunus D. (50) idaresindeki 09 ASC 662 plakalı hafif ticari araç, Çiftlik Mahallesinde F.B. (41) yönetimindeki 20 AFF 618 plakalı traktör ile çarpıştı.



Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yunus D, tedbir amaçlı Köşk İlçe Hastanesi'ne götürüldü.



Burada fenalaşan Yunus D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yunus D'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

