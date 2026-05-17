Aydın'da trafik kazasında Yenipazar Gençlik ve Spor Müdürü yaralandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı. M.K.D. idaresindeki 09 AGT 958 plakalı hafif ticari araç, Yenipazar Hükümet Mahallesi Irmak Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada yaya Yenipazar Gençlik ve Spor Müdürü Durmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

