        Aydın'da uyuşturucu bulunan teknede yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da uyuşturucu bulunan teknede yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 186 kilo 148 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Panayır Adası mevkisinde Polonya bayraklı bir tekneye operasyon düzenledi.

        Operasyonda, teknenin farklı bölmelerine gizlenmiş 186 kilo 148 gram skunk, 69 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

        Moldova uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

