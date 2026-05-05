Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheliler H.M. (41), E.D. (38) ve A.G'yi (36) takibe aldı.



Ekipler, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 25 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Yine ekipler, Ordu Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu U.D. (25) ve G.K'nin üst aramasında 3,41 gram eroin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi emniyete götürdü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M. ile U.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

