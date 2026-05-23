Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında A.K'yi takibe aldı.

        Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, 89 gram esrar, 283 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir, Fidanlık Caddesi'ni yeniledi
        Büyükşehir, Fidanlık Caddesi'ni yeniledi
        Aydın'da düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli tutuklandı
        Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheliye gözaltı (2)
        Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheliye gözaltı (2)
        17 yıldır aranan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı
        17 yıldır aranan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı
        Aydın'da sağanak v e fırtına; mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
        Aydın'da sağanak v e fırtına; mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
        Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor
        Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor