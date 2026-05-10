Efeler'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 10.05.2026 - 16:06
Efeler Mahallesi 1475 Sokak'taki müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu.
