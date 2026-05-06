Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Aydın Kültür Yolu Festivali" kapsamında Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.



Atilla Koç Kültür Merkezi'nde Yarbay Gökhan Aşkın şefliğinde verilen konserde, bando "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Bahça Duvarından Aştım", "Gönül Dağı" gibi çeşitli türküleri seslendirdi.



Vatandaşlar zaman zaman alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konsere eşlik etti.



Bazı dinleyiciler de konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.



