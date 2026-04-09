GÜNCELLEME - Aydın'da apartmanın 5. kat penceresinden düşen kadın hastanede hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen ve hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Dilek Turan (44), Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Turan'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.
Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendiriyor.
