        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Aydın'da park halindeki otomobile silahlı saldırıda 2 kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Söke Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açıldı.

        Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Nurgül A. burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Nurgül A'nın kocası E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

