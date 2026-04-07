        GÜNCELLEME - Eski Germencik Belediye Başkanı Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı

        Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesine ait yöresel ürünlerin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öndeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

