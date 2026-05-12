Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı

        GÜNCELLEME - Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı

        Aydın'da Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı

        Aydın'da Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda polis ekiplerince önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - "Kamu yararı gözetilerek alınan kararlar"

        Öte yandan, Germencik Belediyesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Mesudiye Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Benzer Haberler

        Çerçioğlu projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        Çerçioğlu projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 şüpheli yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 şüpheli yakalandı
        Aydın Germencik Belediyesi'ne operasyon: 3 gözaltı (2)
        Aydın Germencik Belediyesi'ne operasyon: 3 gözaltı (2)
        Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak
        Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak
        Engelliler Haftası kapsamında DİGEM'de ritim çalışması
        Engelliler Haftası kapsamında DİGEM'de ritim çalışması
        Firari FETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandı
        Firari FETÖ şüphelileri Sisam'a kaçarken yakalandı