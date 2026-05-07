Güvenlik görevlisi olduğu üniversitenin spor bilimleri fakültesini birinci bitirdi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Hulusi Şahin, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun oldu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde spor bilimleri fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi.
Fakültenin birincisi rekreasyon bölümünden 45 yaşındaki bir çocuk babası Hulusi Şahin oldu.
Aynı zamanda üniversitenin hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin'e, diploma ve plaketini ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent verdi.
Burada konuşan Şahin, "Sevgili dönem arkadaşlarım, sizlerle aynı sıraları paylaşmak, sizinle yorulmak, omuz omuza ders çalışmak ve her birinizi tanımak benim için paha biçilemez bir onurdur. Aramızdaki yaş farkına rağmen beni her zaman aranıza aldınız. Sizleri hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından 200 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
