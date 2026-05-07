Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Güvenlik görevlisi olduğu üniversitenin spor bilimleri fakültesini birinci bitirdi

        Güvenlik görevlisi olduğu üniversitenin spor bilimleri fakültesini birinci bitirdi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Hulusi Şahin, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik görevlisi olduğu üniversitenin spor bilimleri fakültesini birinci bitirdi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Hulusi Şahin, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun oldu.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde spor bilimleri fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi.

        Fakültenin birincisi rekreasyon bölümünden 45 yaşındaki bir çocuk babası Hulusi Şahin oldu.

        Aynı zamanda üniversitenin hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin'e, diploma ve plaketini ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent verdi.

        Burada konuşan Şahin, "Sevgili dönem arkadaşlarım, sizlerle aynı sıraları paylaşmak, sizinle yorulmak, omuz omuza ders çalışmak ve her birinizi tanımak benim için paha biçilemez bir onurdur. Aramızdaki yaş farkına rağmen beni her zaman aranıza aldınız. Sizleri hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından 200 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        Nazilli'de İmam Hatip Lisesi bilim fuarı düzenledi
        Nazilli'de İmam Hatip Lisesi bilim fuarı düzenledi
        Müdürlerden öğrencilere trafik eğitimi
        Müdürlerden öğrencilere trafik eğitimi
        Nazilli'de baharın coşkusu Kakava Şenlikleri ile başladı
        Nazilli'de baharın coşkusu Kakava Şenlikleri ile başladı
        Efeler'in sanatçıları çocuklar için sahneye çıktı
        Efeler'in sanatçıları çocuklar için sahneye çıktı
        Başkan Çerçioğlu'ndan sanatseverlere davet
        Başkan Çerçioğlu'ndan sanatseverlere davet