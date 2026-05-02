Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali sayesinde, kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışın tamamen yıkıldığını, her kesimden insanın bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali sayesinde, kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışın tamamen yıkıldığını, her kesimden insanın bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurduğunu söyledi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, yapımı tamamlanan Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

        Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl itibarıyla 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaştığını söyledi.

        Festivalin herkese hitap ettiğini aktaran Ersoy, etkinlikte 9 gün boyunca zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler, yöresel tatlar ve keyifle hatırlanacak güzel anılar biriktirileceğini belirtti.

        Belirlenen 10 farklı noktada 43 farklı başlıkta 177 etkinliğin hazırlandığı bilgisini veren Ersoy, festivalde konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri gibi geniş bir etkinlik yelpazesinin olduğunu kaydetti.

        Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışı tamamen yıkılmakta, her kesimden insanımız bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurmaktadır. Bundan sonrası için de kazanımlarımızı koruyarak bütün bu değer ve faydaların sürekliliğini tesis edecek, yeni şehirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivaline dahil ederek bu çok yönlü kazançların ülkemizin geneline mümkün olduğunca yayılmasını sağlayacağız."

        Aydın gibi medeniyetlerin nakış nakış işlediği bir coğrafyanın zenginliğine festivalde yer verdiklerini vurgulayan Ersoy, buradaki faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel değerleri sadece göstermek değil öğretmek ve deneyimlenmesini sağlamak istediklerini belirterek, "9 günlük festival kapsamında her gün 3 ve toplamda 27 kez yapılacak atölye etkinlikleri bu amaca hizmet edecektir. Bir saatlik programlar halinde gerçekleştirilecek atölyelerin kapısı, geleneksel sanatların üretim süreçlerine dahil olmak isteyen herkese açıktır." dedi.

        "Lezzet Noktası" projesi ile Aydın'ın da yerel mutfak mirasını, güncel gastronomi anlayışıyla birlikte gözler önüne sereceklerini ifade eden Ersoy, şef Ahmet Güzelyağdöken'in yerel ve ev temelli Ege mutfağına dayanan yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını görünür kılacak çalışmalara öncülük edeceklerini anlattı.

        Ersoy, açılışı yapılan Atilla Koç Kültür Merkezi'nin de hayırlı olması dileyerek, yenilenen kültür-sanat yuvasına, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un adının verilmesinin son derece isabetli olduğunu ifade etti.

        Törende Ankara Valiliğine atanan Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da birer konuşma yaptı.

        Bakan Ersoy'un daha sonra Koç'a plaket verdiği programa AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de

        Benzer Haberler

        Elektrik telleri üzerine yuva yapan leylekler için, yeni yuva yapıldı
        Elektrik telleri üzerine yuva yapan leylekler için, yeni yuva yapıldı
        Aydın Devlet Hastanesi'nin taşınma takvimi belirlendi
        Aydın Devlet Hastanesi'nin taşınma takvimi belirlendi
        Başkan Maraş: "Aydın'ın Mart ayı ihracatı 157.5 milyon dolar oldu"
        Başkan Maraş: "Aydın'ın Mart ayı ihracatı 157.5 milyon dolar oldu"
        Didim Sanat Sokağı için başvurular başlıyor
        Didim Sanat Sokağı için başvurular başlıyor
        OKT Trailer'da otonom yapay zeka ile 'hız çağı' başladı Otonom yapay zeka t...
        OKT Trailer'da otonom yapay zeka ile 'hız çağı' başladı Otonom yapay zeka t...
        Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması
        Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması