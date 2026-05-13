Kuşadası'na kruvaziyerlerle 9 bin 132 turist geldi

Türkiye’nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 9 bin 132 turisti ağırladı.



Sabah saatlerinde Ege Port Limanı’na yanaşan Bermuda bayraklı “Arcadia”, İtalya bayraklı “Aida Blu” ve Bahama bayraklı “Odyssey Of The Seas” adlı gemilerle 9 bin 132 turist geldi.



Çoğunluğu ABD’li turistlerden oluşan yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılırken, diğerleri ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı.

