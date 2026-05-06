Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Kuşadası'nda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'nda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün (40) Değirmendere Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Evde yapılan aramada 22 kilogram esrar, kenevir yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan M.Ö'nün tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Benzer Haberler

        İncirliova'da tandır restoranın inşaatı başladı
        İncirliova'da tandır restoranın inşaatı başladı
        Minik trafikçilerden sürücülere kemer teşekkürü
        Minik trafikçilerden sürücülere kemer teşekkürü
        Nazilli'de bilim fuarında öğrenciler projelerini sergilendi
        Nazilli'de bilim fuarında öğrenciler projelerini sergilendi
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Şahnalı'da içme suyu hattı yenileniyor
        Şahnalı'da içme suyu hattı yenileniyor
        Aydın'da biberler toprakla buluştu
        Aydın'da biberler toprakla buluştu