        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Milli atlet Öykü Ceylin'in hedefi Avrupa'da ilk madalya

        FERDİ UZUN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde 7 yıl önce arkadaşından etkilenerek atletizme başlayan 16 yaşındaki milli atlet Öykü Ceylin Tekdal, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını kazanmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        İncirliova Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öykü Ceylin Tekdal, 2019 yılında Kardeşköy Atletizm Pisti'nde antrenman yapan arkadaşını izlemeye gidince bu spora ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kurslara başlayan Tekdal, katıldığı müsabakalarda dereceler almayı başardı.

        Tekdal, azimle yoluna devam etti ve önemli madalyasını 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde etti.

        Şimdiye kadar pistlerde yerel, bölgesel ve ulusal yarışmalarda yaklaşık 100 madalya kazanan Öykü Ceylin Tekdal, İtalya'da 16-19 Temmuz'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Katıldığı 2 uluslararası organizasyonda derece elde edemeyen mille atlet, ilk uluslararası madalyasını kazanmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

        Kardeşköy Atletizm Pisti'nde antrenmanlarını sürdüren Tekdal, AA muhabirine, 2 yıl önce milli takıma seçildiğini, sporu ve koşmayı çok sevdiğini söyledi.

        Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Tekdal, arkadaşı Rana'dan etkilenerek atletizm başladığını ifade ederek, "Onun sayesinde başladım atletizme. O daha sonra sağlık sorunlarından dolayı bırakmak zorunda kaldı, ben hala devam ediyorum. İyi ki de onun antrenmanını izlemeye gelmişim. İyi ki spora başlamışım." dedi.




        - Hedef Avrupa'da ilk madalya

        Öykü Ceylin, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "İlk derecemi 2022'de aldım. 60 metre engellide Türkiye birincisi oldum. Ondan sonra derece aldıkça daha çok bu sporu yapasım geldi. Şu anki hedefimiz İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Güzel dereceler elde ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

        Başarı için sıkı ve disiplinli çalışmanın önemine dikkati çeken Tekdal, bu süreçte ailenin destek vermesinin de önemli olduğunu ifade etti.

        Tekdal, koşmadığı zaman kendisini eksik hissettiğini belirterek, koşarken kendisini bulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Nazilli'de dere yatağına devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Nazilli'de dere yatağına devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Koçarlı'da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklı takip sürüyor
        Koçarlı'da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklı takip sürüyor
        Didim Belediyesi Turizm Haftası'nda kültür, lezzet ve ritmi buluşturdu
        Didim Belediyesi Turizm Haftası'nda kültür, lezzet ve ritmi buluşturdu
        Söke Devlet Hastanesi'nde minik hastalara 23 Nisan sürprizi
        Söke Devlet Hastanesi'nde minik hastalara 23 Nisan sürprizi
        Aydın'da ulaşım altyapısı güçleniyor
        Aydın'da ulaşım altyapısı güçleniyor
        Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi
        Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi