        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Milli sporcu oğlunun Kuyucak Belediyespor'dan uzaklaştırıldığını öne süren baba, belediye binasına siyah çelenk bıraktı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Aliihsan Karasu, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci oğlunun Kuyucak Belediyespordan çıkarıldığını öne sürerek belediye binasına siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 21:18 Güncelleme:
        İlçede yaşayan Aliihsan Karasu, sporcu kıyafeti giyen ve madalyalarını boynuna takan Kuyucak Belediyespor sporcusu 13 yaşındaki milli karateci oğlu Poyraz Karasu ile belediye binasına geldi.

        Siyah çelengi belediye binasının önüne bıraktıktan sonra açıklama yapan Aliihsan Karasu, çocuğunun hakkını aramaya geldiğini söyledi.

        Milli sporcu oğlunun 23 madalyası olduğunu belirten Karasu, "Belediye Başkanı haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediyespordan men etti. Çocuğumun Türkiye ve Balkanlar'da derecesi var. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz." dedi.


        Belediye Başkanı'nın hizmet anlayışını birkaç yerde eleştirdiğini belirten Karasu, "Buna dayanarak benim oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Kuyucak Belediyesi, sporcunun uzaklaştırılmasına yönelik iddiaları cevapsız bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

