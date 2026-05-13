Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Şenkal hayatını kaybetti

Aydın'da özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından rahatsızlanan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs Pazartesi günü Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Şenkal (59), operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Birol Şenkal'ın cenazesi, öğle vakti Koca Camisinde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.







