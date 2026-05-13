Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Şenkal'ın ameliyat sonrası ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın (59) ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.



Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



- Olay



Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

