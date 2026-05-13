Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Şenkal'ın ameliyat sonrası ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Şenkal'ın ameliyat sonrası ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Şenkal'ın ameliyat sonrası ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

        Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın (59) ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.

        Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        - Olay

        Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir'den, Kuşadası'nda bakım ve temizlik çalışması
        Aydın Büyükşehir'den, Kuşadası'nda bakım ve temizlik çalışması
        Aydın'da çiftçiler günlerini kutluyor
        Aydın'da çiftçiler günlerini kutluyor
        Nazilli Belediyesi'nden çölyak farkındalığına anlamlı etkinlik
        Nazilli Belediyesi'nden çölyak farkındalığına anlamlı etkinlik
        Aydın Büyükşehir'den Didim'e renkli dokunuş
        Aydın Büyükşehir'den Didim'e renkli dokunuş
        Başkan Özel: "Üretimin ve kalkınmanın temelinde çiftçilerin alın teri var"
        Başkan Özel: "Üretimin ve kalkınmanın temelinde çiftçilerin alın teri var"
        Söke'de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Söke'de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı