    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli ve Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Nazilli ve Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.


        Nazilli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli dans ve gösteriler sahneledi.

        Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz tarafından verildi.


        - Söke

        Söke Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kocagöz Ortaokulu öğretmeni Huri Aydın, 23 Nisan 1920'nin millet egemenliğinin ilan edildiği önemli bir tarih olduğunu belirtti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu.

        Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

        Törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        Germencik'te 500 çocukla Atatürk portresi oluşturuldu
        Germencik'te 500 çocukla Atatürk portresi oluşturuldu
        Bozdoğan'da 23 Nisan yağmura rağmen coşkuyla kutlandı
        Bozdoğan'da 23 Nisan yağmura rağmen coşkuyla kutlandı
        7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu'nda Türk bayrağı açtı Aydınlı ilkokul öğrenci...
        7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu'nda Türk bayrağı açtı Aydınlı ilkokul öğrenci...
        Gençler köyü terk edince iş yaşlılara kaldı
        Gençler köyü terk edince iş yaşlılara kaldı
        Nazilli'de "Gebe Okulu" ile anne adaylarına kapsamlı eğitim
        Nazilli'de "Gebe Okulu" ile anne adaylarına kapsamlı eğitim
        Didim'de 189 motosiklet trafikten men edildi
        Didim'de 189 motosiklet trafikten men edildi