Nazilli'de ani fren yapan motosikletten savrulan yolcu yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ani fren yapan motosikletten düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Nazilli Şehir Stadyumu yönüne ilerleyen M.B. idaresindeki 09 ALR 188 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda kavşaktan dönen M.C.S. yönetimindeki 45 VM 545 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kayan motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki E.Y. düştü. Yaralanan E.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

